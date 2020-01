Un americano al Perugia: ecco Barone, lo manda Rocco Commisso

PERUGIA – Era arrivato per un periodo di prova a scadenza ma durante questa settimana di allenamenti Alessandro Barone ha convinto la società biancorossa a tesserarlo.

Per il giovane attaccante americano classe 98’ un contratto fino al 30 giugno. Barone, classe 1998, esterno sinistro, ha militato nei New York Cosmos di proprietà di Rocco Commisso, attuale patron della Fiorentina. Suo padre Joe, è attualmente il direttore generale dei viola