Un altro lituano per il Gubbio: dal Lecce arriva Dubickas

GUBBIO – Dopo Linas Megelaitis, la pattuglia lituana a Gubbio cresce. La società ha infatti ufficializzato l’arrivo in prestito fino a Giugno di Edgaras Dubickas, classe 1998. L’attaccante nella passata stagione stagione è stato compagno di squadra di Megelaitis alla Sicula Leonzio ed arriva dal Lecce, che ne detiene il cartellino. Proprio con la formazione salentina aveva fatto in questa stagione l’esordio in serie A.

Per il ventunenne oltre al Lecce, con cui ha giocato in B e C anche esperienze nelle giovanili del Crotone. Anche lui è già stato allenato da Torrente nella breve esperienza sulla panchina dei bianconeri siciliani. Per lui anche sei presenze con la nazionale Under 21 lituana.