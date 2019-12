Un altro Capodanno al Trasimeno per la popstar mondiale Ed Sheeran

PACIANO – Torna in Umbria, nella sua ‘amata’ Paciano, dove possiede un casolare, Ed Sheeran, il cantautore inglese reduce dal successo mondiale del ‘Divide tour’ ed attualmente in testa alle classifiche di tutta Europa sia con l’album di duetti ‘No. 6 Collaboration project”, che con tre singoli estratti dallo stesso. Come l’anno scorso, Sheeran è al Trasimeno per Capodanno. Tutti ormai sanno della sua presenza perchè lui l’ha pubblicizzata sui social, selfie con i fan e mangiate degustato le tipicità locali nei ristoranti della zona. Tutti quelli che lo hanno incontrato o hanno avuto a che fare con lui ne sottolineano la cordialità e disponibilità.