Un 74enne ternano trovato morto nel parcheggio del Lido di Tarquinia

TERNI – Secondo alcuni media locali un uomo 74 anni è stato trovato morto nel parcheggio vicino ai campi da tennis del Lido di Tarquinia. Si tratterebbe di un ternano di 74 anni. In base a quanto emerge la Procura di Civitavecchia ha disposto accertamenti sulla salma dell’anziano, che è stata trasportata all’istituto di Medicina legale del Verano a Roma. A fare la tragica scoperta venerdì mattina sarebbero stati due passanti, che si trovavano casualmente in zona per una passeggiata col cane. Immediati i soccorsi del 118, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Anche se si è in attesa degli accertamenti del medico legale, in questa fase l’ipotesi prevalente resta quella di un malore che avrebbe stroncato il ternano.