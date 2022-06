Umbro conquista il primato italiano di stile libero in vasca a 86 anni

PERUGIA – Nuovo record italiano al XXXV Meeting internazionale Masters Italo Galluzzi: a 86 anni Giuseppe Bilotta stabilisce il primato nazionale nella categoria M85. L’abbraccio alla moglie e poi il messaggio ai giovani: “ragazzi datevi una mossa, meno selfie e più sport: starete bene e avrete belle soddisfazioni”. Il nuoto fa bene alla salute e allunga la vita. E’ il messaggio che arriva dalla piscina comunale di Città di Castello, dove a 86 anni Giuseppe Bilotta, del Centro Nuoto Bastia, ha stabilito il primato italiano nei 1.500 metri stile libero della categoria master M85 al XXXV Meeting nnternazionale masters Italo Galluzzi. Pisano di origine, ma umbro di adozione da oltre trent’anni, Bilotta ha nuotato in 33 minuti 42 secondi e 20 centesimi, abbassando di quasi 4 minuti il precedente record stabilito 18 anni fa, da Luciano Canessa, con il tempo di 37.02.67 e sfiorando per una manciata di secondi il record europeo. Appena uscito dalla piscina il primo pensiero è stato per la moglie Marinella, che l’ha abbracciato a bordo vasca, per i figli Alessandro e Massimiliano, ma anche per i giovani: “Ragazzi datevi una mossa, meno selfie e più sport: starete bene e avrete belle soddisfazioni”.