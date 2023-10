Umbrialibri a Perugia, le presentazioni negli angoli più suggestivi del centro

PERUGIA – Da palazzo Graziani a piazza Matteotti, dal Teatro Morlacchi alla sala dei Notari, dalla chiesa del Gesù a corso Vannucci fino alla biblioteca degli Arconi, per i laboratori con bambini: UmbriaLibri torna a Perugia, dal 27 ottobre fino a domenica 29, e si prepara a ‘occupare’ simbolicamente il centro storico per tre giorni di eventi, incontri letterari, appuntamenti culturali e musicali. Portare la letteratura in città è l’obiettivo dell’appuntamento che ha la direzione artistica di Angelo Mellone e l’organizzazione di Sviluppumbria.

Loggia dei Lanari

Per l’occasione, grazie alla collaborazione con il Comune, riapre i battenti anche la loggia dei Lanari dove è in programma un ricco calendario di presentazioni degli editori umbri. Tra i presenti – è detto in un comunicato degli organizzatori – ci sarà Gigi Marzullo che, venerdì 27 ottobre alle 19, alla Loggia dei Lanari, incontrerà il pubblico intervistato da Angelo Mellone e Andrea Di Consoli. È stato annullato, invece, per motivi familiari dell’autore, l’appuntamento che era previsto al Teatro Morlacchi con Aldo Cazzullo. Sempre venerdì a Palazzo Graziani, ore 18, Gianni Scipione Rossi parlerà del suo nuovo volume ‘Ladri di biciclette. L’Italia occupata, la guerra civile 1943-1945, la memoria riluttante’. Sabato 28 alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, alle 11.15 Francesco Pacifico illustrerà ‘Il Capo’, mentre alle 12 lo scrittore ed editorialista de La Verità e di Panorama, Marcello Veneziani, presenta ‘Vico dei miracoli’ e alle 15.30 Valeria Saggese parlerà di ‘Parlesia.

La lingua segreta

La lingua segreta della musica napoletana’. Nella stessa location alle 16, sarà la volta di Ugo Barbàra con il suo libro ‘I malarazza’, alle 16.30 Anna Voltaggio con ‘La nostalgia che avremo di noi’ e alle 17 Paolo Di Paolo presenterà ‘Romanzo senza umani’. Alle 18 sarà la volta di Luca Doninelli che illustrerà ‘Nero Fiorentino’ e alle 19 Angelo Mellone e Andrea Di Consoli intervistano Nunzia De Girolamo. Domenica 29, alle 10.30 si torna a Palazzo Graziani, con la presentazione del libro ‘L’imperatore delle nuvole’ di Pierpaolo Vettori, mentre alle 11, alla Sala dei Notari, Mia Canestrini presenta ‘Nelle terre dei lupi’ insieme a Federico Quaranta con “I diari del provinciale”. Sempre nell’ultima giornata della kermesse alle 11.45, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, Davide Rondoni dialoga con Andrea di Consoli nell’incontro ‘Rispondimi, bellezza’.

Focus sull’editoria umbra

Alberto Riva, alle 16, sarà alla Sala delle Colonne per presentare ‘Ultima estate a Roccamare’, mentre alle 16.45, sempre a Palazzo Graziani, Eleonora Mazzoni presenterà ‘Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni’ e, a seguire, Roberto Cotroneo con ‘La Cerimonia dell’addio’. Alle 18.15 presso la sala dei Notari a salire sul palco sarà Franco Arminio per la presentazione di ‘Sacro minore’, a seguire Mario Tozzi alle ore 20 presenterà, in anteprima nazionale, il suo nuovo libro ‘Fuori dal Fango’. Inoltre non mancheranno appuntamenti con tanti altri autori e, come da tradizione, il focus sull’editoria umbra, con ben 37 case editrici posizionate tra Corso Vannucci e l’Area UL365 in piazza Matteotti.

Partecipa Neri Pozza

Quest’anno, poi, si inaugura l’iniziativa dedicata a ospitare una casa editrice nazionale con la partecipazione di Neri Pozza. UmbriaLibri 2023 si apre anche alla musica portando, il 27 ottobre alle 21.30, sul palco del teatro Morlacchi l’Orchestraccia, collettivo formato da alcuni dei più grandi talenti della musica e del mondo dello spettacolo. Sabato 28 alle 16.30 presso la Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti avrà luogo lo spettacolo di parole e musica ‘Thadea. Solo Per la verità’ con Maria Grazia Calandrone e Umbria Ensemble, mentre alle 21 Davide Van Des Froos sarà alla sala dei Notari.