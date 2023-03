Umbria sul podio, Otricoli tra i migliori paesi turistici per il 2022

OTRICOLI – Il comune di Otricoli è stato scelto come eccellenza, tra i migliori paesi turistici per il 2022, dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto) ed è stato premiato in Arabia Saudita. Il comune umbro, insieme a Sauris e l’Isola del Giglio già riconosciute come ‘Best Tourism Villages’, è stato inserito nel ‘Upgrade Programme’, programma di supporto dell’Organizzazione che accompagnerà 20 delle località candidate in un percorso volto al pieno raggiungimento dell’eccellenza.

Celebrazioni in Arabia

Otricoli, rappresentata dal sindaco Antonio Liberati, è quindi volata ad Al-Ula in Arabia dove l’Unwto sta celebrando in questi giorni i migliori borghi turistici del 2022 con la seconda edizione della ‘Best Tourism Villages by Unwto Ceremony’, a tema ‘Tourism – Changing Lives’. Anche Liberati così ha ricevuto il premio per la sua piccola cittadina già vincitrice del bando Pnrr per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi. L’iniziativa ‘Best Tourism Villages’ è il progetto del programma Turismo per lo sviluppo rurale dell’Unwto che dal 2021 pubblica un elenco annuale di destinazioni che evidenziano il suo impegno per la sostenibilità negli aspetti economici, sociali e ambientali.