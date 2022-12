ArtsLife sceglie la Galleria Nazionale dell’Umbria come miglior museo italiano

PERUGIA – Un riconoscimento di quelli di cui andare fieri. ArtsLife premia la Galleria Nazionale dell’Umbria come miglior museo italiano. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa Galleria nel proprio profilo Facebook. “Aspettando Perugino ci godiamo il sentirci (parafrasando una citazione a noi cara) ‘il miglior Museo d’Italia’. Non basta la conclusione di un anno di lavori necessari ad ottenere un percorso rinnovato e modernizzato, più fruibile e tecnologico, per fare della Galleria Nazionale dell’Umbria il museo italiano d’eccellenza del 2022 – scrive la redazione di ArtsLife per l’Oscar dell’arte 2022 -. Contribuiscono mostre robuste come quella di Giovan Battista Piranesi ancora visibile fino all’8 gennaio. E poi una intelligente ed equilibrata gestione di attività collaterali, progetti editoriali, e promozione che sa usare al meglio anche i media e i social”.