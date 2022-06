Umbria Pride, ottomila in marcia per i diritti. Perugia e Terni negano il patrocinio (FOTO)

Grande partecipazione a Perugia per il corteo allegro e festoso dell’Umbria Pride. Circa 8000 persone si sono ritrovate a piazza Grimana per poi procedere verso piazza Italia dove ai Giardini Carducci, è stato collocato il palco. Numerosi gli striscioni e i cartelloni per una giornata di protesta pacifica scandita dall’incredibile decisione del comune di Perugia di negare il patrocinio. Esattamente come a Terni, ma con la differenza che il sindaco del capoluogo di regione Romizi avrebbe voluto concederlo, salvo poi cedere alle pressioni del senatore leghista Pillon, già protagonista della protesta – insieme ai leghisti in Regione- contro la presidente regionale Tesei, che invece lo ha concesso.

Sono nove gli enti che hanno scelto di sostenere attraverso lo strumento del patrocinio l’edizione 2022 dell’Umbria Pride. Insieme alla Regione Umbria e alla Provincia di Perugia ci sono i comuni di Spoleto, Gubbio, Gualdo Tadino, Narni, Panicale e Arrone e l’ambasciata della Repubblica Argentina in Italia. Sono inoltre arrivate adesioni da oltre 50 organizzazioni e gruppi politici da tutta l’Umbria, dalla CGIL all’ARCI, dall’UDU all’UDS, da Amnesty International alla Rete delle Donne Antiviolenza, dal movimento Friday for Future all’associazione degli Erasmus.

A Perugia invece, come detto, niente di fatto ed anzi le associazioni Pro Vita hanno stampato la faccia della Tesei su enormi vele, per esporla al “pubblico ludibrio”. Forse anche questo avrà convinto il sindaco di Perugia, che pure si dice liberale, a dire no. Ma queste decisioni che rimandano indietro l’Umbria, non hanno fermato le persone di tutte le età, ma soprattutto giovani, decise a far sentire la voce, per un mondo senza pregiudizi e con diritti uguali per tutti.