PERUGIA – Stravolge i connotati ‘UmbriaLibri’ che, per l’edizione 2023, in programma dal 27 al 29 ottobre nel centro storico di Perugia, cambia passo, obiettivi e ambizioni. La manifestazione è stata presentata venerdì mattina in una conferenza stampa dall’assessore alla cultura e al turismo della RegioneUmbria, Paola Agabiti, dall’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, dal direttore artistico dell’evento, Angelo Mellone e dall’assessore del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli.

Un regalo alla città

“L’idea è quella di occupare simbolicamente il centro di Perugia – ha detto Angelo Mellone -, per regalare alla città e ai cittadini umbri un evento che rappresenti una festa culturale che dura tutto l’anno, una celebrazione della letteratura attaccata alla vita e non alle mode mainstream, in grado di gemmare ovunque nella regione, portare intelligenze nei borghi, allargare il concetto stesso di “libro” non solo all’oggetto cartaceo ma, in fondo, a tutto ciò che è scrittura. Per questa ragione da quest’anno le edizioni principali di UmbriaLibri si chiameranno “Scrit-ture d’autunno” e “Scritture d’inverno” e l’appuntamento perugino di ottobre e quello ternano di dicembre diventeranno progressivamente una piattaforma su cui far atterrare tutto ciò che è scrittura, possano essere i libri tradizionali o un testo di una canzone, un cortometraggio a impianto letterario o l’espressività dei social media». Umbria Libri quest’anno si apre anche alla musica, portando sul palco l’Orchestraccia, il 27 ottobre alle 21.30 al teatro Morlacchi e Davide Van Des Froos, il 28 ottobre alle ore 21.00 alla sala dei Notari.

Il percorso continua

“Continua il percorso di rinnovamento di una manifestazione così importante nel panorama editoriale umbro – ha detto l’assessore Agabiti -, che valorizza i nostri editori ma che li mette anche in connessione con quelli nazionali. E’ un evento che vuole diventare un punto di riferimento a livello nazionale, oltre ad essere un importante veicolo anche di promozione turistica per l’Umbria e per Perugia, coinvolgendo i luoghi iconici della città stessa e quindi valorizzando anche il patrimonio culturale e artistico della città. La grande collaborazione che si è avuta anche con Umbria Film Commission e che ci sarà sicuramente con Umbria Jazz, rappresenta una contaminazione culturale che vogliamo mettere a sistema come Regione e come assessorato, perché credo che le meravigliose bellezze dell’Umbria abbiano necessità di essere valorizzate”.

Le case editrici

“Una iniziativa sempre più importante della Regione Umbria realizzata da Svilupumbria a livello organizzativo – ha ricordato Michela Sciurpa -. Noi coordiniamo le 19 case editrici che saranno presenti lungo tutto Corso Vannucci e le 20 case editrici umbre che esporranno in una sala che sarà organizzata sia per l’esposizione sia per la presentazione degli autori, in Piazza Matteotti”. “Sono fortemente convinto che l’elemento essenziale del nostro sviluppo e della nostra crescita sia quello di allargare i nostri orizzonti – ha detto l’assessore Giottoli -. Sono molto contento che UmbriaLibri torni a Perugia e si sviluppi sempre di più nelle location del nostro centro storico”.

Un cartellone importante, con grandi ospiti, quello che andrà in scena nel capoluogo umbro. Tra gli autori presenti ci sarà Aldo Cazzullo, che il 27 ottobre alle ore 19, al teatro Morlacchi, presenterà il suo libro “Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: L’impero infinito”. Sabato 28 ottobre, a Palazzo Graziani, alle ore 17, Paolo Di Paolo presenterà “Romanzo senza umani” mentre Mario Tozzi, domenica 29, alle ore 20, alla sala dei Notari, presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “Fuori dal Fango”. In mezzo ci saranno tantissimi altri grandi ospiti.