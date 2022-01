Umbria Jazz Winter, a gonfie vele: oltre 4.500 paganti in cinque giorni

ORVIETO – “Un grazie a tutti (addetti ai lavori, artisti, pubblico), che hanno reso possibile che tutto si svolgesse nella massima sicurezza”. Questo in sintesi il bilancio della 28esima edizione di Umbria Jazz Winter. Avrebbe dovuto essere l’edizione del ritorno alla normalità, ma purtroppo anche questa edizione del festival ha dovuto fare i conti con cancellazioni, ridimensionamenti e costrizioni imposte dalla pandemia, con il pubblico che non ha potuto vivere al meglio la magica atmosfera che solitamente caratterizza il fine anno a Orvieto. I risultati – comunicato dal festival – sono stati comunque positivi: oltre 4.500 paganti per gli eventi in programma al Teatro Mancinelli, al Museo Emilio Greco, alla Sala Expo di Palazzo del Popolo e al Palazzo dei Sette.