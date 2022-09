Umbria Jazz Weekend, circa 2.000 paganti e grande pubblico nei locali e nelle piazze di Terni

TERNI – I quattro giorni di musica in città sono stati un successo: 2.000 paganti nei tre concerti all’Anfiteatro Romano e grande afflusso nei club della città, sempre al completo per i lunch, dinner, aperitivi e dopo cena, che hanno creato la classica atmosfera festivaliera di Umbria Jazz. Si è sempre ascoltata ottima musica: dai sold out delle serate con protagonisti Mario Biondi e Christian De Sica al soul di JP Bimeni, rivelazione di questa edizione.

Animato le vie della città

Nei club del centro che hanno animato le vie della città in questi quattro giorni si sono esibiti: Accordi Disaccordi e Good Fellas tra musica gipsy e swing, Mauro Ottolini con due progetti, i pianisti Olivia Trummer e Lorenzo Hengeller, il quintetto con Jim Rotondi e Piero Odorici e i quartetti di Rosario Giuliani e Gianni Cazzola, Angela Mosley con i Blu Elements. Apprezzate anche le nuove sonorità di Andrea Belfi, Xylouris White, Antonio Raia e Renato Fiorito, Ponzio Pilates e Five Angry Men. I Funk Off infine apprezzatissimi per la loro esibizione on stage e alla Cascata delle Marmore, in uno scenario naturale unico.

Le altre tappe

La Fondazione Umbria Jazz, infine, ringrazia “tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, alle Istituzioni, Regione Umbria e Comune di Terni, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni per il supporto, agli sponsor Enel Green Power e Ast Arvedi, a Radio Monte Carlo, media partner della manifestazione”. Il 2022 di Umbria Jazz si concluderà con Umbria Jazz Winter #29 a Orvieto in programma dal 28 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023, e proseguirà nel 2023 a Perugia con Umbria Jazz 23, cinquantesimo anniversario, dal 7 al 16 luglio e a Terni con Umbria Jazz Weekend dal 14 al 17 settembre.