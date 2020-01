Umbria Jazz, Stefano Bollani torna a Perugia: in concerto anche SFJ Collective

PERUGIA – Torna a Umbria jazz con una delle formule più suggestive della sua carriera Stefano Bollani. Venerdì 17 luglio l’Arena Santa Giuliana riscopre la magia del piano solo: il piano solo, dice Bollani, «è come costruire un ponte e al tempo stesso passarci sopra. Si tratta di cercare di tradurre il momento presente in suono, perché arrivi più diretto al cuore, senza passare necessariamente dal giudizio della vostra testa». A seguire, il San Francisco Jazz Collective: un ensemble “democratico”, ovvero senza un leader, composto da otto star del jazz contemporaneo. La band è espressione diretta del San Francisco Jazz, una delle maggiori istituzioni americane che opera, senza fini di lucro, per promuovere e sostenere la musica afroamericana. SFJazz esplora l’intero spettro del jazz, dalle sue origini fino alle diverse evoluzioni a livello internazionale: il jazz come forma d’arte viva, costruita su una tradizione in continuo divenire.

Info e biglietti Da giovedì 23 gennaio saranno disponibili in prevendita i biglietti per i concerti dell’11, 16 e 17 luglio all’Arena Santa Giuliana. Per tutte le serate apertura cancelli alle ore 19, dalle 19.30 piano solo di Andrea Pozza al Restaurant Stage, inizio concerti alle ore 21.