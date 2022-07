Umbria Jazz edizione scintillante: venduti 27mila biglietti Per un incasso di 1 milione di euro

“Un tripudio di musica e di gente, in questi dieci giorni abbiamo sentito parlare tutte le lingue del mondo, un segnale di straordinaria importanza per una regione come la nostra che è ripartita”: così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha commentato l’edizione 2022 di Umbria Jazz, “un evento importante per Perugia e per l’Umbria con una ricaduta oltre che culturale anche economica”. Tesei, durante la conferenza stampa di bilancio, ha voluto ringraziare il cda della Fondazione Uj, lo staff e anche gli sponsor importanti che sono entrati perché, ha sottolineato, “i grandi eventi hanno bisogno di sostegni economici”. “Anche come Regione – ha poi aggiunto – è importante sapere che andiamo a finanziare un evento che oltre che per meriti culturali è fondamentale pure per la ricaduta positiva che ha sul territorio”. La presidente della Regione ha ringraziato anche gli imprenditori della città di Perugia, a partire da quelli dell’accoglienza, “che hanno saputo lasciare un buon ricordo ai turisti e che sono ripartiti dopo un periodo di difficoltà”. Una stagione turistica estiva, per Tesei, che l’Umbria comunque “sta vivendo da tempo” visto che, ha affermato, “la nostra regione è già gettonata da qualche mese ormai con un continuo crescendo”. “Un risultato straordinario – ha concluso Tesei – per una regione come la nostra senza il mare ma che promuove ‘il mare dell’Umbria’ come recita la nostra campagna di promozione turistica”.