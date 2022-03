Umbria Jazz, ecco i primi nomi: Diana Krall e Tom Jones, il mito del Blues Kingfish. Gismonti, Galliano, Cimafunk e Cullum

PERUGIA – Il prossimo 8 luglio saranno Joss Stone e i Funk Off con Mark Lettieri a inaugurare i concerti di Umbria Jazz, all’Arena Santa Giuliana. Joss Stone fece il suo esordio ad appena 15 anni e, da allora, ha collezionato Grammy e Brit Awards, con sette album in sedici anni. L’ultimo suo lavoro è ‘Never forget my love’, uscito il mese scorso, realizzato in collaborazione con Dave Stewart degli Eurythmics, amico personale e partner della Stone, da molto tempo. Prima di lei on stage i Funk Off con Mark Lettieri, uno dei chitarristi di Snarky Puppy e autore a suo nome di sei dischi, l’ultimo dei quali ha ricevuto una nomination ai Grammy.