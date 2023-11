PERUGIA – I Toto, Veronica Swift e Raye, una delle artiste più seguite in streaming al mondo, con oltre 3 miliardi di ascolti, sono i primi nomi annunciati da Umbria jazz per l’edizione 2024 in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio. Ad annunciarli lunedì sono stati gli organizzatori del festival. Il 14 luglio esordio al festival per Raye che nel Regno Unito ha all’attivo cinque dischi di platino, quattro d’oro e quattro d’argento, oltre a molteplici riconoscimenti internazionali. È anche indiscutibilmente una delle più importanti autrici avendo scritto brani per artisti del calibro di John Legend, Ellie Goulding, Khalid, David Guetta, Diplo e Beyoncé. Il suo nuovo album, My 21st Century Blues, che segue Euphoric Sad Songs del 2020, è un lavoro profondamente personale composto da tredici canzoni, che tocca tutti i temi, dalle difficoltose esperienze nell’industria musicale agli abusi sessuali, agli stupri, al dismorfismo corporeo, alle dipendenze, alla misoginia e persino ai cambiamenti climatici.

Band di successo

I Toto, in programma il 17 luglio, sono una delle band di maggior successo di vendita nel mondo sia a livello di tour che di album (28, con oltre 40 milioni di copie). La band di Steve Lukather e soci – ricorda Umbria jazz in un comunicato – ha composto brani, come Africa, Hold the Line, Rosanna o Georgy Porgy, che hanno dominato le classifiche e sono entrate nella leggenda. I Toto arriveranno in Italia sulla scia di un album live, With a Little Help From My Friends, uscito pochi anni fa. Il 20 luglio tornano a Uj Nile Rodgers & ChicC in esclusiva italiana, e Veronica Swift. Nile Rodgers è l’iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 ad oggi ha scritto e prodotto capolavori tutt’ora memorabili. Vincitore di numerosi Grammy Award, è un membro della Rock & roll hall of fame e della songwriters Hall of fame. Rodgers

Come co-fondatore di Chic, Rodgers è stato pioniere di un linguaggio musicale che ha generato successi da top chart come Le Freak, il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records, innescando l’avvento dell’hip-hop con Good Times. Il suo lavoro nella CHIC Organization, tra cui We Are Family con Sister Sledge e I’m Coming Out con Diana Ross e le sue produzioni per artisti come David Bowie (Let’s Dance), Madonna (Like A Virgin) e I Duran Duran (The Reflex) hanno venduto oltre 500 milioni di album e 100 milioni di singoli in tutto il mondo, mentre le sue collaborazioni innovative e di tendenza con Daft Punk (Get Lucky), Daddy Yankee (Agua) e Beyoncé (Cuff It) lo rendono il genio indiscusso della musica funk, soul e pop. A Perugia suonarono nel 2005, e in quella occasione dimostrarono che se è vero che sono stati soprattutto una dance band in piena auge ai tempi della disco music, è anche indiscutibile che dentro quella formula fortunatissima batteva un cuore rock che si traduceva soprattutto in un lavoro assolutamente originale e classico allo stesso tempo.

Veronica Swift

Torna a Uj, dopo l’esordio del 2019, Veronica Swift che presenta il suo album omonimo uscito nel 2023, che segue Confessions (2019) e This Bitter Earth (2021). In questo ultimo lavoro l’artista amplia il suo repertorio ancorato al jazz più classico esplorando l’opera francese e italiana, la musica classica europea, la bossa nova, il blues, l’industrial rock, il funk e il vaudeville, dimostrando di essere una delle voci più versatili degli ultimi anni. I biglietti per i concerti di Raye del 14 luglio e Nile Rodgers & Chic e Veronica Swift del 20 luglio saranno disponibili dalle 11 di giovedì 30 novembre. I biglietti del concerto dei Toto del 17 luglio dalle 10 di mercoledì 29 novembre.