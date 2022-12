Umbria jazz 2023, arriva l’ex batterista dei Police Stewart Copeland con l’UJ Orchestra

PERUGIA – Ancora una chicca per il cartellone di Umbria jazz 2023, l’edizione del cinquantennale in programma a Perugia dal 7 al 16 luglio. Dopo Paolo Conte sul palco dell’Arena Santa Giuliana il 14 luglio arriverà Stewart Copeland con l’Umbria jazz Orchestra. I biglietti potranno essere acquistati dal 22 dicembre. “Copeland – spiega il festival in una nota – è universalmente noto come il batterista dei Police. Nel leggendario trio che ha lasciato un segno tuttora forte nella storia del rock Copeland ha portato quel mix di ritmo rock e reggae che è stato il marchio di fabbrica della band. E ai Police è dedicato questo ambizioso progetto orchestrale che riveste quelle canzoni (Roxanne, Don’t Stand So Close To Me, Message in a Bottle e tante altre hit) di una inedita forma”.