Umbria Jazz 2022, sul palco salirà sarà anche Gilberto Gil all’Arena Santa Giuliana

Bridgewater e gli Incognito

A dividere il palco con la Bridgewater saranno gli Incognito, che con più̀ di quarant’anni di carriera ed una ventina di album alle spalle restano un punto di riferimento e una pietra miliare della scena dell’acid jazz inglese e mondiale. Il 13 luglio è la volta di una band con dietro la grande ombra di Sun Ra e dei musicisti della sua Arkestra, pionieri del jazz cosmico: The Comet is Coming. Nella stessa serata Cory Wong, chitarrista, bassista, songwriter, produttore, podcast-host americano. Torna inoltre il 14 luglio a Umbria Jazz dopo qualche anno (l’ultima volta fu un duo pianistico con Chick Corea) una vera icona della musica degli ultimi sei decenni, non solo del jazz, Herbie Hancock. Tra i protagonisti dei concerti all’Arena santa Giuliana ci saranno anche il trio di Pasquale Grasso con Samara Joy, opening act per i concerti del 16 e 17 luglio (Tom Jones e Jeff Beck) e Fred Martins il 15 luglio (Diana Krall). Inoltre tutte le sere Accordi Disaccordi con Anais Drago al Restaurant Stage dell’Arena dalle 19.30. Il programma completo sarà disponibile dal 18 maggio.