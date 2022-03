Umbria Jazz 2022, il 17 luglio il grande Jeff Beck sale sul palco

Carriera

Nel corso di oltre 50 anni di carriera musicale Jeff Beck ha vinto otto Grammy Awards, è stato citato da Rolling Stone tra i “100 più grandi chitarristi di tutti i tempi” ed è stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame, una volta come membro degli Yardbirds e un’altra come artista solista. I biglietti per il concerto a Umbria Jazz saranno disponibili da martedì 22 marzo alle ore 11. Il 10 luglio è invece in programma una serata tutta dedicata alla musica cubana con Aymée Nuviola, Gonzalo Rubalcaba e Cimafunk. Biglietti disponibili on-line.