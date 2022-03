Umbria jazz 2022, annullato il concerto del duo Richard Galliano-Egberto Gismonti

PERUGIA – E’ stato annullato martedì il concerto del duo Richard Galliano-Egberto Gismonti, in programma a Perugia il 10 luglio in occasione dell’edizione 2022 di Umbria Jazz, che si terrà nel capoluogo umbro dall’8 al 17 luglio. A comunicarlo è l’organizzazione del festival in una nota in cui si parla di «una indisposizione del musicista brasiliano» che ha portato all’annullamento dell’intero tour. UJ renderà nota «al più presto» il nuovo programma della serata del 10 luglio, per la quale rimane confermata la presenza di Cimafunk. «Il loro – spiegava lunedì UJ presentando il concerto – è un incontro senza precedenti che mette uno a fianco all’altro due colossi della musica improvvisata». Confermato anche l’inizio delle prevendite, a partire dal 16 marzo, per i seguenti concerti: l’8 luglio Mark Lettieri & Funk Off On Stage /Joss Stone; l’11 Christone “Kingfish” Ingram/Jamie Cullum; il 15 Diana Krall; il 16 Tom Jones.