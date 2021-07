Umbria Jazz 2021, Gino Paoli non sarà presente alla serata finale

PERUGIA – Gino Paoli non sarà presente alla serata finale di Umbria Jazz 21 prevista per domenica 18 luglio all’Arena Santa Giuliana a causa di una indisposizione. Lo ha reso noto lo stesso festival. Il programma della serata vede confermati i tre set con Danilo Rea, i Funk Off e il Quinteto Astor Piazzolla. Le eventuali richieste di rimborso per Paoli potranno essere fatte – riferisce sempre Uj – attraverso i canali di acquisto del biglietto entro il 22 luglio, ricordando che non potrà essere richiesto in caso di utilizzo del biglietto accedendo al concerto.