TREVI – Umbria da record. La piccola Matilde, residente a Trevi dal 19 agosto scorso, ovvero da quando è venuta al mondo, insieme ovviamente a mamma Valeria e papà Cristian, che hanno 26 e 29 anni. La fortuna della piccolina, però, è soprattutto legata alla platea di nonni e bisnonni. Sì, perché dalla parte di mamma ci sono nonna Barbara e nonno Andrea, che a loro volta possono contare sui rispettivi genitori, Cesare e Natalina e Dino a Angela. Dalla parte del papà, invece, ci sono nonna Monia e nonno Roberto, con la prima che ha in vita sia il papà che la mamma, ovvero Annunziata e Guido, e il secondo che invece si coccola ancora mamma Antonietta, classe 1937. Il gruppo si è riunito per la prima volta a gennaio, quando la bisnonna Antonietta è arrivata direttamente dalla Sardegna, per partecipare al battesimo di Matilde.