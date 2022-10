Umbria, crescono volumi e redditività delle aziende, ma preoccupa il futuro

PERUGIA – “Le tensioni sui mercati internazionali riguardo i costi di gas ed energia, l’incremento dell’inflazione e dei tassi di interesse, il caro materie prime e l’incertezza geo-politica dovuta al conflitto russo-ucraino fanno tremare anche l’economia dell’Umbria – commenta Giovanni Giorgetti Presidente di ESG89 Group ed editore dell’Annuario Economico giunto alla 29° edizione. – Una regione che con la consueta resilienza era riuscita a riprendersi dopo due anni terribili segnati dalla pandemia evidenziando per l’esercizio 2021 fra le top 100 aziende locali un incremento significativo dei volumi: +15% e della redditività. Dal febbraio di quest’anno, però, la situazione geo-politica si è nuovamente aggravata con lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha visto da parte della Russia innescare una tensione straordinaria sui prezzi dell’energia. E anche l’Umbria ne sta inevitabilmente risentendo. E la domanda più delicata è: cosa accadrà agli oltre 26.000 addetti occupati nelle top 100 e soprattutto a quelli impiegati nelle società energivore?’.

TOP 100 – I dati aggregati a confronto negli esercizi 2019, 2020 e 2021

Dall’analisi dei dati aggregati delle TOP 100 società per fatturato emergono alcune puntuali considerazioni. L’esercizio 2021 ha prodotto oltre 17 miliardi di euro di fatturato, rispetto ai 14,8 mld del 2020 (+15%) e 14,2 mld del 2019 (+20%). Per quanto riguarda il risultato d’esercizio si è passati dai 460 milioni di euro del 2019 ai 155 milioni nel 2020 – per effetto della pandemia – fino ad arrivare ai 533 milioni dell’esercizio 2021 (+16% rispetto al 2019).Cosa accadrà ai ‘numeri’ del 2022? Possiamo pronosticare una possibile contrazione dei volumi (variabile a seconda dei settori) e in molti casi anche della redditività a causa delle tensioni su energia, materie prime e tassi d’interesse globali.

UMBRIA – Classifica per Fatturato Esercizio 2021

PAC 2000 A Coop Cons (Conad) si conferma leader in regione con 4.450.478.000 euro di fatturato 2021 in crescita rispetto ai 4.131.197.000 euro del 2020. A seguire Ast con 2.047.425.593 euro rispetto ai 1.473.294.820 euro del 2020. Sul podio anche EEuropsin Tirrenica con 992.400.889 euro. In quarta posizione troviamo l’altro colosso della grande distribuzione organizzata, ovvero Coop Centro Italia con 733.997.000 euro, tallonato da Brunello Cucinelli che ha registrato un ottimo balzo, dopo il difficile 2020, con 712.179.000 euro. In sesta posizione la Metalmeccanica Tiberina che registra un volume d’affari di 652.417.509 euro in recupero rispetto ai 510.059.358 euro del 2020. A seguire nella classifica troviamo Farmacentro con 378.981.125 euro e poi Colacem con 333.462.966 euro.

UMBRIA – Classifica per Utile Netto ESERCIZIO 2021

Eurospin Tirrenica svetta in regione per redditività con un robusto risultato che ha sfiorato i 60mln (59.342.649 euro), a seguire il risultato del ‘re del cachemire’ Brunello Cucinelli con 56.295.000 e di Ast con 53.344.002 euro. In quarta posizione Vetreria piegarese con 40.391.406 euro seguita dalla Metalmeccanica tiberina che ha registrato un valore di 36.557.251 euro e da Umbragroup con 15.759.000 euro.

UMBRIA – I settori prevalenti

Il Commercio e la Meccanica sono i comparti più numerosi fra le Top 100 società di capitali per fatturato in regione con 27 compagini ciascuno. A seguire quello dell’Alimentare con 16 aziende, quello dei Servizi con 7, quello dell’Edilizia e Cemento con 6 e quello Chimico-Farmaceutico con 5 società. A seguire la Logistica, il Vetro, il Tessile-Abbigliamento, il Cartario e l’Elettrico-Elettronico. Sarà interessante verificare per l’anno in corso e per il 2023 gli effetti devastanti del peso dei costi dell’energia sui comparti più esposti