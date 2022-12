GUALDO TADINO – La Dea Bendata si ferma nella nostra regione con un Superenalotto che porta oltre un milione di euro in Umbria. Sabato un fortunato giocatore ha preso il 5+1 con una schedina costata meno di 5 euro, perché la Sisal ha fatto sapere che la giocata è avvenuta su una schedina a due pannelli. Il vincitore ha scommesso la modesta cifra nella cartolibreria Biancospino di Gualdo Tadino. A incassare 1.150.947 euro potrebbe essesere stata una persona residente in zona, probabilmente non un giocatore abituale, ma uno tra i tanti che, attratti da un montepremi da record del Superenalotto, ovvero oltre 320 milioni, ha iniziato a scommettere qualche euro per tentare la sorte. Fatto curioso: sabato sera, quando a Gualdo Tadino si è saputo della vincita, un mitomane ha chiamato sostenendo di essere il fortunato vincitore, peccato però che abbia chiamato un’altra ricevitoria del comune e non quella della cartolibreria Biancospino.