Umbria al voto: il centrodestra espugna Trevi, quattro conferme, Umbertide e Terni si va al ballottaggio

PERUGIA/TERNI – La tornata elettorale amministrativa dell’Umbria vede già cinque sindaci eletti. Quattro di questi sono già ufficiali, ovvero la conferma di Fabrizio Gareggia a Cannara (centrodestra, 57.27 contro il 42.73 di Alessia Sirci); Sandro Pasquali a Passignano sul Trasimeno (centrosinistra 56,81 contro Ermanno Rossi) e Letizia Michelini a Monte Santa Maria Tiberin (centrosinistra, 78,62 contro Francesco Rignanese). Il centrodestra strappa invece al centrosinistra Trevi: il nuovo sindaco è Ferdinando Gemma che vince col 54,36 contro il candidato del centrosinistra Giuseppe Rosichetti che si ferma al 45.64).

Il centrosinistra si avvia anche a confermarsi a Corciano, dove però il sindaco uscente ha concluso due mandati e quindi non si poteva ricandidare: a scrutinio quasi concluso Lorenzo Pierotti ha già quasi 25 punti di vantaggio (65,91) sul candidato di centrodestra Daniele Padovano (29,58), terza la candidata del M5S Chiara Fioroni.

Terni

A Terni clamoroso exploit di Stefano Bandecchi: il presidente della Ternana, candidato sindaco con Alternativa Popolare e liste collegate, quando sono stati scrutinati circa 50 seggi su 130 è secondo dietro Orlando Masselli: oscilla fra il 28 ed il 31 contro il candidato di centrodestra (fra il 34 ed il 37). Si dunque al ballotaggio fra loro due: si tratta solo di capire il distacco.

Grande sconfitto il Pd: non soltanto Kenny è terzo staccatissimo (fra il 21 ed il 25) ma i dem oscillano fra il 12 ed il 15 percento. Una disfatta per i dem che hanno puntato su un candidato per niente forte, calato dall’alto dai “vecchi saggi” e poco gradito alla base. Ma c’è un’altra sconfitta ed è la Lega che al momento non arriva al 5%. Dietro Kenny, c’è Fiorelli (M5S, col partito sotto il 10); poi sotto il 2% Silvia Tobia (Potere al Popolo), Paolo Cianfoni (Alleanza degli innovatori) ed Emanuele Fiorini (Fiorini per Terni). Appuntamento con il ballottaggio il 28 e 29 maggio.

Umbertide

Ad Umbertide a metà delle sezioni scrutinate, l’uscente di centrodestra Luca Carizia non supera il 45% e quindi dovrebbe andare al ballottaggio col candidato di centro sinistra Sauro Anniboletti (32%) che però potrebbe clamorosamente fare ribaltone se riuscirà ad attrarre a sè almeno tre delle altre forze in campo. Terzo il candidato di Corrente (ex sinistra dem) Rondoni (9%), poi Piergiacomo Tosti (civica) 6,28%, un’altra candidata di sinistra, Roberta Nanni (patto 23) con 4.08%, poi i M5S con Giampaolo Conti (2,53%). A decidere la sfida sarà l’uno contro uno al ballottaggio.