Umbria al voto, sette comuni scelgono sindaco e consiglio comunale. Sfida aperta a Terni e Umbertide

PERUGIA/TERNI – Alle 7 si aprono le urne in Umbria: al voto 7 comuni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, uno in provincia di Terni (lo stesso capoluogo) e sei in quella di Perugia (Cannara, Corciano, Monte Santa Maria Tiberina, Passignano sul Trasimeno e Trevi). Si vota fino alle 13 e poi domani ancora dalle 7 alle 14.

Tutti i comuni vanno a scandenza regolare di mandato. Si ricandidano Carizia ad Umbertide, Gareggia a Cannara (entrambi di centro destra), Pasquali a Passignano e Michelini a Monte Santa Maria Tiberina (entrambi di centro sinistra); a Corciano e Trevi il centro sinistra non può ricandidare i sindaci uscenti ma parte comunque favorito mentre a Terni il centrodestra ha scelto di non ricandidare Latini puntando sull’assessore al bilancio Masselli per provare a mantenere la città.

Ben 7 candidati a Terni e 6 a Umbertide. Proprio in questi due comuni sarà grande battaglia per la poltrona di sindaco e non si escludono colpi di scena

Le operazioni di scrutinio dei voti inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15 della giornata di lunedì.

Come si vota a Terni e Umbertide

Terni ed Umbertide sono gli unici due comuni sopra i 15.000 abitanti, per cui qui sarà eletto sindaco il candidato che avrà superato il 50% +1 dei voti validi. Se nessuno avrà raggiunto questa soglia, i due candidati più votati accederanno al ballottaggio fra due settimane,domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Si vota in differenti modalità

Barrando il solo nome del candidato sindaco : in questo caso non viene espresso alcun voto di lista

: in questo caso non viene espresso alcun voto di lista Barrando il solo simbolo di una lista: in questo caso il voto viene esteso automaticamente anche al candidato sindaco ad essa collegato

in questo caso il voto viene esteso automaticamente anche al candidato sindaco ad essa collegato Barrando il nome del candidato sindaco e quello di una lista ad esso collegata: in questo caso il voto va sia alla lista che al candidato

E’ ammesso anche il voto disgiunto, ossia votare un candidato sindaco ed una lista NON a lui collegata.

Si possono esprimere fino a due preferenze, fra i candidati della lista votata: se si votano due candidati, uno deve essere obbligatoriamente una donna.

Candidati sindaco e liste collegate a Terni Candidati sindaco e liste collegate a Umbertide

Come si vota negli altri comuni

A Corciano, Cannara, Trevi, Passignano sul Trasimeno e Monte Santa Maria Tiberina, non c’è ballottaggio: turno secco, vince il candidato sindaco che prende più voti.

Si vota in differenti modalità

Non è ammesso il voto disgiunto.

Candidati sindaco e liste collegate a Cannara

Candidati sindaco e liste collegate a Corciano

Candidati sindaco e liste collegate a Monte Santa Maria Tiberina

Candidati sindaco e liste collegate a Passignano sul Trasimeno

Candidati sindaco e liste collegate a Trevi

L’assegnazione dei seggi ai candidati

Il 60% dei seggi viene assegnato alle liste che sono collegate al sindaco eletto. Il resto dei seggi, invece, è diviso tra le altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. I primi ad avere un posto sono i candidati sindaci che non hanno vinto, poi seguono i candidati consiglieri, in base al numero di preferenze ottenuto. In caso di rinuncia del candidato sindaco sconfitto ad un posto da consigliere, il suo posto viene preso dal primo dei non eletti.