Umbra Acque, arriva Calabrese alla presidenza: novità anche nel cda

PERUGIA – La scelta è di fatto una conferma di quanto circolato nelle ultime settimane: l’avvocato Filippo Calabrese è stato nominato alla presidenza di Umbria Acque, Calabrese molto conosciuto in città è esperto in diritto societario e fratello dell’ex assessore Francesco . L’avvocato prendere il posto di Gianluca Carini. Cambi anche nel consiglio di amministrazione dove entrano Franco Parlavecchio, l’ex sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini, sindaco di Bettona che un anno fa, alle regionali, si era candidato nella lista civica a sostegno di Donatella Tesei, la consigliera comunale del Pd di Assisi Federica Lunghi e la commercialista Isabella Soldati. Per quanto riguarda invece le nomine espresse dall’altro socio, cioè Acea, è stata confermata l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, Patrizia Vasta, Alessandro Catalani, e Aldo Tei.