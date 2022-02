Umbertide, giovane assicura l’automobile on-line ma è una truffa: due denunce

La ricostruzione

Si tratta di due italiani di 55 e 35 anni residenti in un’altra provincia. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, stabilito il prezzo, il trentunenne aveva provveduto ad effettuare alcune ricariche su carte Postepay per pagare il costo della polizza per un totale di 350 euro. Fermato dopo qualche giorno per un controllo, si è visto però sequestrare l’autovettura e comminare una sanzione di 866 euro poiché il veicolo non risultava assicurato. All’uomo non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari in poco tempo sono riusciti ad individuare i due presunti truffatori, piùvolte indagati in passato per reati analoghi. Il sito utilizzato risultava già oggetto di segnalazione da parte dello stesso ‘Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni’, facilmente reperibile sul web, poiché inserito in una lista di 22 siti irregolari.