Umbertide, voragini in Superstrada: chiuso tratto della E45

UMBERTIDE – A causa di alcune grosse buche che si sono formate lungo la superstrada E45 per via delle abbondanti piogge, la Polizia Stradale ha comunicato la chiusura dela superstrada nel tratto compreso tra lo svincolo di Umbertide Nord e lo Svincolo di Umbertide – Gubbio con deviazione di tutto il traffico lungo la viabilità cittadina.

La chiusura del tratto sopra indicato permarrà sino al termine dei lavori.

Tale provvedimento è stato comunicato dalla Polizia Stradale di Città di Castello che ha valutato la necessità di adottare tale misura in via d’urgenza per ripristinare la transitabilità e la sicurezza della circolazione.