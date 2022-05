UMBERTIDE – È un 22enne eugubino il ragazzo arrestato nei giorni scorsi a Umbertide con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto inizia intorno alle 17.30 quando le forze dell’ordine vengono chiamate per una lite tra due uomini nella zona del piazzale della stazione ferroviaria. In particolare il 22enne, ubriaco, ha cominciato a inveire contro le forze dell’ordine, rifiutando di fornire un documento e tentando di fuggire. Una volta bloccato il ragazzo, già noto, ha poi preso a calci gli intervenuti, finendo a quel punto in manette. Gli arresti domiciliari sono stati convalidati dal Tribunale di Perugia.