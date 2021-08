Umbertide, spintona anziano e gli ruba la bicicletta: arrestato

UMBERTIDE – È accusato di rapina aggravata un 29enne di Umbertide che, domenica mattina, ubriaco ha rubato una bicicletta a un anziano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 29enne nella tarda mattinata ha avvicinato la vittima e, con la scusa di farsi offrire una sigaretta, ha tentato di rubargli la bici. L’anziano però ha resistito, tanto che il 29enne è arrivato a spintonarlo a terra per impossessarsi del mezzo. L’uomo però si è subito rialzato per inseguire il ladro, chiamando subito i carabinieri. I militari, già in zona per i normali controlli, in breve sono riusciti a individuare il 29enne e ad arrestarlo. L’anziano per alcune lievi escoriazioni è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, me