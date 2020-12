Umbertide, si sente male e invade la corsia opposta: settantottenne muore in un frontale

UMBERTIDE – Tragedia della strada ad Umbertide: perde la vita un uomo di 78 anni al volante di una Panda che si è scontrata frontalmente con una Audi guidata da una giovane di 25 anni. Il fatto è avvenuto lungo la strada Tiberina, nel primo pomeriggio: ferita la giovane ed anche la moglie dell’uomo, 82 anni. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dello scontro, coi due veicoli che hanno impattato frontalmente: nell’incidente stradale l’utilitaria ha perso il motore che è rimasto in carreggiata che è stata rimessa in sicurezza dai vigili del fuoco di Gubbio e di Perugia.

Secondo quanto si apprende dalla prima ricostruzione, la coppia viaggiava in direzione Umbertide quando il conducente avrebbe perso la vita, forse per un malore, invadendo la corsia opposta, scontrandosi con la giovane al volante dell’Audi. La salma dell’uomo è a disposizione degli inquirenti per le indagini. Il 118 giunto sul posto ha potuto solo accertare la morte dell’uomo, mentre le due donne sono state trasportate in ospedale.