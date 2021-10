Umbertide, sei etti di marijuana e diverse piante di marijuana: 46enne arrestato

UMBERTIDE – Aveva seietti di marijuana pronta più diverse piante dalle quali, secondo i carabinieri, ne avrebbe ricavata un altro chilo e mezzo. I militari di Umbertide hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio un uomo di 46 anni, residente in città e inoccupato. Il blitz nella sua abitazione è scattato all’esito di una serie di accertamenti a carico dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Qui oltre all’erba da fumare e alle piante, sono stati sequestrati un bilancio di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo arrestato in flagranza di reato è già comparso davanti al giudice che ha convalidato il provvedimento per poi rimetterlo in libertà con la misura dell’obbligo di firma quotidiano.