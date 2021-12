Umbertide, picchia i titolari del locale perchè la pizza costa troppo

UMBERTIDE – Voleva comprare un trancio di pizza in una struttura del centro storico di Umbertide, ma di fronte al prezzo da pagare (1,60 euro) ha dato in escandescenza ed ha picchiato i titolari del locale.

La protagonista del gesto

La protagonista del gesto è una donna, non residente ad Umbertide che al momento del pagamento ha iniziato una lite col gestore della pizzeria, anche in questo caso una donna, l’ha invitata a lasciare il locale ed andare altrove. A quel punto è scattata la rabbia della giovane che ha sferrato un calcio al fianco della donna. In aiuto della commerciante è intervento il figlio che aveva intuito che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Quest’ultimo, a sua volta, nel tentativo di bloccare la cliente ha riportato un colpo al viso con perdita di sangue. La donna è stata inseguita e bloccata ma poi è riuscita a scappare. La titolare della pizzeria ha denunciato il fatto ai carabinieri e poi è andata insieme al figlio a farsi medicare al pronto soccorso: lesioni non gravi per entrambi.