Umbertide, hashish nel camino di casa: 30enne in manette

UMBERTIDE – Una casa come punto di spaccio per questo è stato arrestato un trentenne di Umbertide. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato in un’intercapedine del camino tre etti e mezzo di hashish, mentre in casa è stato rinvenuto un bilancio e materiale per il confezionamento. L’uomo, di nazionalità italiana e con piccoli precedenti, è stato arrestato per spaccio ed è in attesa della direttissima. A Città di Castello, invece, i carabinieri hanno denunciato un trentatreenne di nazionalità algerina pizzicato con due dosi di cocaina, mentre un ventitreenne di nazionalità albanese fermato a Umbertide con una dose della stessa droga è stato segnalato in prefettura.