CITTA’ DI CASTELLO – Le forze dell’ordine di Città di Castello hanno arrestato un albanese di 31 anni per spaccio di droga e porto abusivo di armi. A Umbertide nel tardo pomeriggio di venerdì una pattuglia impegnata in un servizio di controllo della circolazione stradale ha intimato l’alt a un’autovettura che, per tutta risposta, ha forzato il dispositivo guadagnando la fuga a forte velocità. Subito rincorsa l’auto è stata raggiunta poco distante e il conducente, abbandonato il mezzo, ha tentato anche la fuga a piedi. Per fermare l’uomo è stato necessario l’utilizzo della pistola ’Taser’, nella funzione di avvertimento, cioè senza realmente colpire il soggetto con la scarica elettrica. Infatti, l’uomo, spaventato, ha arrestato la propria corsa, arrendendosi. L’albanese, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di otto ovuli di cocaina (12 grammi circa) mentre all’interno del mezzo è stato rinvenuto un coltello di genere proibito.