Umbertide, incidente sul lavoro: operaio ricoverato in codice rosso

UMBERTIDE – Infortunio sul lavoro nella zona industriale di Calzolaro, a Umbertide, dove giovedì un uomo impegnato nella movimentazione di materiale all’interno di un’azienda è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale in codice rosso con l’elisoccorso del 118. I vigili del fuoco di Perugia hanno collaborato con il personale sanitario per liberare l’uomo e mettere in sicurezza l’ambiente di lavoro.