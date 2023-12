UMBERTIDE – Un incendio è divampato nella notte, tra venerdì e sabato, in un magazzino presso l’anfiteatro del parco Ranieri di Umbertide e ha interessato vario materiale. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sulle cause. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella del dolo. I vigili del fuoco di Città di Castello hanno lavorato circa due ore per spegnere l’incendio. Questo ha danneggiato tavoli in legno e materiale vario.