UMBERTIDE – È stato denunciato per guida senza patente e dovrà pagare una multa di 5.100 euro un 43enne fermato dalle forze dell’ordine. La macchina, sospetta, è stata fermata nella zona della stazione e quando gli agenti hanno chiesto al 43enne la patente, il conducente ha spiegato di averla lasciata a casa. Dagli accertamenti però è emerso che il documento era stato revocato nel 2021 e che, da allora, il 43enne aveva tranquillamente continuato a guidare, venendo fermato per tre volte. L’auto è stata sequestrata mentre la proprietaria dovrà pagare una multa per incauto affidamento del veicolo.