Umbertide, giovane aggredito ella notte di Halloween: frattura della mascella

UMBERTIDE – Un ragazzo di 23 anni, originario di Umbertide, è ricoverato al reparto maxillo facciale del Santa Maria della Misericordia di Perugia, per diversi traumi, con interessamento di un occhio. Ne avrà per 30 giorni. L’aggressione è avvenuta la notte di Halloween: ne parapiglia è rimasto ferito anche un ventenne dimesso lunedì mattina, con 10 giorno di prognosi. Entrambi riferiscono di essere stati aggrediti. In corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.