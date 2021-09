UMBERTIDE – Prima agli arresti domiciliare e ora in carcere. Un 29enne umbertidese, arrestato dai carabinieri a fine agosto, quando ubriaco aveva avvicinato un anziano in bicicletta, spintonandolo e rubandogli il mezzo, è stato infatti sorpreso ben due volte fuori dalla propria abitazione. Per questo i militari di Umbertide lo hanno dunque denunciato per l’ipotesi di reato di evasione e la magistratura ha stabilito per il carcere. Al termine delle formalità di rito il 29enne è stato trasferito a Capanne.