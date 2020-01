Umbertide, entra a una festa privata per rubare giacche e borse: arrestato

PERUGIA – E’ stato rrestato nella notte del primo gennaio un venticinquenne che a Umbertide sarebbe entrato in un locale dove era stato organizzato un party privato e approfittando della confusione ha puntato ai cappotti e alle borse che erano state lasciate incustodite. Il giovane magrebino è stato notato da alcuni dei presenti e immediatamente è stato richiesto l’intervento dei carabinieri, mentre alcuni hanno tentato di bloccarlo. Il venticinquenne è stato alla fine fermato dai carabinieri e arrestato dai carabinieri in attesa del processo per direttissima davanti al tribunale di Perugia.