Umbertide, è morto il consigliere comunale Vittorio Galmacci

UMBERTIDE – E’ morto all’età di 71 anni, dopo un periodo di malattia, il consigliere comunale della Lega e presidente della Terza commissione consiliare Vittorio Galmacci. Così lo ricorda il sindaco Luca Carizia: “Caro Vittorio, in questi tre anni di amministrazione del Comune di Umbertide, sei stato per tutti noi un punto di riferimento di cui sentiremo un tremendo vuoto. Da quando abbiamo iniziato il nostro cammino sei stato un compagno di avventura sapiente e generoso, facendo prevalere sempre il buon senso e lo spirito di unione. Faremo di tutto per portare a termine il nostro percorso, nutrendoci della tua passione per Umbertide e per la politica. Ci stringiamo alla moglie Elena, al figlio Andrea e a tutta la tua famiglia con un abbraccio pieno di calore e di rispetto. Con stima immensa”. Condoglianze anche da parte del deputato leghista altotiberino Riccardo Augusto Marchetti e della referente provinciale della Lega, Manuela Puletti: “Abbiamo appreso con commozione della scomparsa di Vittorio Galmacci, lo ricordiamo con stima e affetto”.