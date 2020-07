Umbertide, due fratelli perdono la vita in un incidente stradale a Calzolaro

UMBERTIDE – Due fratelli di 63 e 66 anni sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio in località Calzolaro, nei pressi di Umbertide, nel quale una terza persona è rimasta ferita. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra da Città di Castello, il ferito non sarebbe in gravi condizioni. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due vetture, una Fiat Panda e una Multipla. I due fratelli – che sono morti sul posto – viaggiavano a bordo della stessa auto. Sulle cause e la dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti.