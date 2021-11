Umbertide, camion precipita dal viadotto: morto il conducente

UMBERTIDE – Il conducente di un mezzo pesante che trasportava lastre si vetro è morto lungo la superstrada E45, all’altezza del chilometro 102+300, al confine fra Città di Castello e Umbertide.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante che stava guidando si è ribaltato ed è precipitato nel vuoto dal viadotto di Col di Pozzo ed il conducente è morto sul colpo.

Sul posto si sono portati gli operatori del 118, gli agenti della polizia Stradale, i vigili del fuoco e gli addetti di Anas per gestire le operazioni di soccorso e la viabilità. Nel tratto dove è accaduto il sinistro, segnala la stessa Anas, è presente un cantiere e per questo si circola su una sola carreggiata in entrambe le direzioni.