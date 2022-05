Umbertide, cade da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione: grave un operaio

UMBERTIDE – Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’impalcatura durante lavori di ristrutturazione in un residence a Umbertide. E’ successo nella tarda mattinata di martedì. L’uomo, di 53 anni, straniero e dipendente di un’azienda di Montone, era sull’impalcatura per eseguire lavori su una parete. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è caduto da un’altezza di circa due metri, riportando serie lesioni. Soccorso da personale del 118, è stato trasportato all’ospedale di Perugia, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti militari della compagnia carabinieri di Città di Castello e personale del dipartimento sicurezza sul lavoro dell’Asl di Città di Castello