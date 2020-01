Umbertide, brucia un casotto del Comune: intervento dei pompieri

UMBERTIDE – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio del 1. gennaio ad Umbertide, in via Cesare Battisti, all’altezza della moschea. I pompieri del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti per spegnere le fiamme che erano divampate da un baracchino del Comune, dopo la chiamata, alla ricerca di eventuali danni a cose o persone, ma All’interno della struttura non sembra ci fossero cose di valore. Nessun danno a persone. Sul posto anche i Carabinieri