Umbertide, bloccato un sospetto matrimonio falso: sequestrate carte in Comune

UMBERTIDE – Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali sono una 28enne residente a Umbertide e un marocchino della stessa età le due persone sospettate dai carabinieri di aver organizzato un matrimonio falso. I militari dopo aver ritenuto che le nozze servissero a far ottenere la cittadinanza italiana al 28enne clandestino, con in mano il decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia si sono presentati in Comune pochi giorni prima delle nozze sequestrando tutto il fascicolo, rendendo così impossibile la celebrazione delle nozze. Le indagini andranno avanti nei prossimi giorni per ricostruire tutti i dettagli della vicenda.