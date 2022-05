UMBERTIDE – Sono stati trovati in possesso di diverse dosi di cocaina, confezionate con cellophane termosaldato, e quasi 800 euro in contanti due uomini, originari dell’Albania, arrestati a Umbertide dalla guardia di finanza. Il personale della tenenza di Città di Castello li ha notati a bordo di un’auto, erano fermi in un parcheggio alle porte della città, quando sono stati affiancati da un altro veicolo, dal quale è sceso un giovane. Notato un veloce scambio attraverso il finestrino – riferiscono gli investigatori -, sono intervenuti per identificare i soggetti, bloccati nonostante un tentativo di fuga. Dai successivi approfondimenti, è emerso che gli stranieri, senza fissa dimora, erano privi del permesso di soggiorno. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia ha quindi disposto l’arresto.