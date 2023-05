Umbertide, arrestato un bracconiere: in casa aveva anche una tagliola di 2 metri

UMBERTIDE – Due armi artigianali clandestine, cinque silenziatori e 750 munizioni abusivamente detenute. Le hanno scoperte i carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno dopo un’indagine a carico di un 60enne residente ad Umbertide: l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. L’attività era iniziata con il ritrovamento di trappole per la cattura di animali selvatici in una zona impervia nella frazione di Preggio. I congegni erano costruiti con sofisticati sistemi a scatto, azionati dalla preda, che in un primo momento erano apparsi di tipo esplosivo a strappo.